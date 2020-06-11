Son dakika haber: Yangın çıkan evde mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
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Son dakika haber: Yangın çıkan evde mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

11.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaova Mahallesi 201. Sokak'taki bir evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, mutfak kısmındaki yangını kontrol altına aldı.

Evde bulunan iki kedi yavrusu ekipler tarafından kurtarılarak ev sahibine teslim edildi.

Yangın evin mutfak bölümünde hasara yol açtı.

Son dakika haber: Yangın çıkan evde mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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