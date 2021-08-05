Son dakika haber! Yangın bölgesindeki can dostları unutulmadı

Son dakika haberleri... Gerek orman yangınlarının söndürülmesi, gerekse de yangından etkilenen vatandaşlara sosyal destek konusunda seferberlik ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki sokak hayvanlarını da unutmadı.

Gerek orman yangınlarının söndürülmesi, gerekse de yangından etkilenen vatandaşlara sosyal destek konusunda seferberlik ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki sokak hayvanlarını da unutmadı. Bölgedeki can dostları için mama, temizlik setleri, tıbbi malzeme, su ve mama kabı, maske ve siperlikler Manavgat'a ulaştırıldı.

Bursa'da sahipsiz sokak hayvanları için örnek çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının yaşadığı bölgelerdeki can dostlarına da sahip çıktı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi için harekete geçti. Hazırlanan 1 ton kedi ve köpek maması, 500 adet temizlik seti, sokak hayvanları için tıbbi malzemeler, 100 adet su kabı ve mama kabı ile birlikte 500 adet cerrahi maske, 500 adet siperlik ve 100 adet karbonlu maske Büyükşehir Belediyesi mahalle gönülleri ve hayvan severlerin de katkılarıyla Manavgat'a götürülerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı