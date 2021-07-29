Son dakika haber | Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.
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Son dakika haber | Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Son dakika haber | Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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