Son dakika haber | Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.