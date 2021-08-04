Son dakika haber: Yangın bölgesi için 41 gönüllü genç yardıma gitti
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Son dakika haber: Yangın bölgesi için 41 gönüllü genç yardıma gitti

Son dakika haber: Yangın bölgesi için 41 gönüllü genç yardıma gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin güneyinde devam eden yangınlar sonrası Kütahya'da 41 Kızılay gönüllüsü ve 1 tır dolusu acil ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgesine doğru yola çıktı.

Türkiye'nin güneyinde devam eden yangınlar sonrası Kütahya'da 41 Kızılay gönüllüsü ve 1 tır dolusu acil ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgesine doğru yola çıktı.

Kütahya Kızılay Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri tarafından Kütahya ve ilçelerinden gelen 40'ın üzerinde genç Antalya, Muğla ve Denizli'deki yangınlarda aktif görev almak üzere bölgeye gitti. Kızılay Genel Merkezi'nde başlatılan kampanya ile bölgeye giden gençlerin yanı sıra kampanya ile toplanan acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir tır ise Kütahya'dan bölgeye gitmek üzere uğurlandı.

Vatandaşlara başlatılan yardım kampanyasına destek vermeye davet eden Genç Kızılay Başkanı Kazıl İkbal Gümüş, "Ülkemizin bir çok yerinden yangınlardan dolayı afetler yaşanıyor. Bizlerde Kütahyalı Genç Kızılay Gönüllüleri olarak bölge için harekete geçtik ve Emet, Hisarcık, Tavşanlı ve Kütahya merkezlerde ekipler ile yangın bölgesine gidiyoruz. Bildiğiniz üzere Türk Kızılay'ın Gençlik kolları tüm depremlerde afetlerde ön planda çalışmalarını yürüttüğü gibi bugünde bizde Muğla bölgesine çalışmalardan bulunmak üzere bölgeye hareket ediyoruz. Kızılay Kütahya şubesinden ayrıca bölgeye başkanımız ve tırlarımız devam edecek. Kütahya halkından yapılan kampanyalara yönelik desteklerini istiyoruz. Biz şuanda Kütahya'da bölgeye 41 gencimiz ile beraber yangın bölgesine gidiyoruz. Kampanya ile ilk etapta toplanan tırımızda un, pirinç, bulgur ve büyük çoğunluğu su ve ayran ayrıca yangına müdahale için kürek, tırmık gibi malzemelerle beraber hayvanlar için ihtiyaç malzemeleri gönderiyoruz." dedi. - KÜTAHYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haber: Yangın bölgesi için 41 gönüllü genç yardıma gitti
Son dakika haber: Yangın bölgesi için 41 gönüllü genç yardıma gitti
Son dakika haber: Yangın bölgesi için 41 gönüllü genç yardıma gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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