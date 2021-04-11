Son dakika haberi! Sivas'ta yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılelma köyünde Mehmet Soylu'ya ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangın ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara