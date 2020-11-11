Son dakika haber: Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti

11.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:10

Son dakika haberi: Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti Artvin'de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti

ARTVİN - Artvin'de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin-Yusufeli karayolunun Deriner 3 tüneli girişinde, Onur Aslan'ın kullandığı 34 CNN 037 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Dün akşam saatlerinde etkili yağış nedeniyle meydana gelen olayda yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan yönetimindeki otomobile isabet etti. Ön camı kırarak şoför koltuğunun bulunduğu yere düşen kaya parçası nedeniyle Onur Aslan ağır yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti
Son dakika haber: Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti
Son dakika haber: Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti
Son dakika haber: Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü, ilaç mümessili hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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