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Son dakika haber | Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Doğası gereği yakın temasın bulunmadığı yamaç paraşütü sporu, pandemi sürecinde en çok tercih edilen spor dallarınından biri oldu.

Son dakika haber | Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu
14.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:05

Doğası gereği yakın temasın bulunmadığı yamaç paraşütü sporu, pandemi sürecinde en çok tercih edilen spor dallarınından biri oldu.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada bazı alışkanlıklar yer değiştirdi. Özellikle sosyal mesafe konusunun hayatımıza girmesi, spor alışkanlıklarında da değişikliğe sebep oldu. Doğası gereği sosyal mesafe kuralının otomatik olarak uygulandığı yamaç paraşütü sporu da bu süreçte en çok tercih edilen spor dallarından oldu. Korona virüs sürecinde vatandaşların öğrenmek için eğitimlerine başvurduğu yamaç paraşütü sporu, maceracı yönüyle de ilgi odağı oldu. İzmir Yamaç Paraşütü Okulu eğitmeni Salih Ünlütürk, yılın 12 ayında bu spor için uygun coğrafyada yaşadığımızdan bahsetti. Ünlütürk, korona virüs pandemisi nedeniyle insanların zor zamanlardan geçtiklerini ve sosyal mesafe kuralı gözeterek yapılan spor olduğu için de eğitim başvurularının yoğunlaştığının altını çizdi.

Doğası gereği sosyal mesafe barındıran bir spor dalı

İzmir Yamaç Paraşütü Okulu Eğitmeni Salih Ünlütürk, doğası gereği sosyal mesafe kuralı gözeten bu spor için taleplerin yoğunlaştığını söyledi. Ünlütürk, "Burada yer çalışması dediğimiz tepeden çıkışın simülasyonu olan bir ders yapıyoruz. Öğrencilerimizle burada, yerde, ayakları yerden kesilmeden sürekli kanatlanıp dengede durarak paraşütleri taşımaya çalışıyoruz. Bölgemiz coğrafi açıdan bu spora çok uygun. Yılın 12 ayı boyunca uçuş yapabiliyoruz. Yaz dönemlerinde biraz daha kalabalık oluyor. İnsanlar kışın bu sporun soğuk ve rüzgardan dolayı yapılamadığını düşünüyorlar. Ama bölgemizde 12 ay boyunca bu spor yapılabiliyor. Şimdi pandemiden dolayı insanların canı çok sıkıldı. O yüzden eğitimlerimize rağbet biraz daha fazla. Buraya şu an Manisa'dan, Aydın'dan ve İzmir'den bir çok öğrencimiz katıldı. Dönem dönem Diyarbakır'dan, Mardin'den, Trabzon'dan bile öğrencilerimiz katılıyor. Yurt dışından da katılım oluyor. Pandemi döneminde bazı sporlar yasaklandı. Ama yamaç paraşütü bunlar arasında yer almadı. Yamaç paraşütlerimizin 9-11 metre civarında bir kanat açıklığı var. Bir pilot ile diğer pilot arasında fazla bir mesafe olduğundan dolayı, doğası gereği sosyal mesafe barındıran bir spor dalı. Eğitimlerimizde de bunlara özen gösteriyoruz. O yüzden pandemi döneminde de bu sporumuzda bir sakınca olmadı" diye konuştu.

Korona ile mücadelenin ardından yamaç paraşütü tutkusu

Korona virüs ile mücadelede aktif görev alan Hemşire Fatma Özge Kaya da, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yamaç paraşütüne başladığını söyledi. Geçtiğimiz yıl yaşadığı deneyimin ardından bu spora ilgi duyduğunu belirten Kaya, "28 yaşındayım, hemşireyim. Geçen sene Fethiye Babadağ'dan bir uçuş gerçekleştirmiştim. O zamandan beri içimde bir hevesti. Korona virüs sebebiyle yoğun çalışma ortamında bulunduğumuz için fırsat bulamamıştık. Bu ay denk geldi ve başladım. Gayet keyifli ve güzel bir spor. Korona virüs pandemisi sürecinde bir sağlık personeli olarak aktif olarak görev aldım. Bu sporda çok yakın temas yok. Tüm bunlar doğrultusunda bu sporun içerisinde yer almak mutlu ediyor bizi" dedi.

"İnsanlar bu spora başlayınca bırakamıyor"

Yamaç paraşütünün bir tutku olduğunu söyleyen Merve Bahşi ise "Bu bir tutkudur. İnsanlar bu spora başlayınca bırakamıyor. Bir ara verseniz bile yeniden dönüyorsunuz. Kesinlikle hava aşkı bir başka. Cesaretleri varsa tüm herkesi bu spora başlamaları yönde tavsiyede bulunurum. Seçkin hocaların yer aldığı ekibimizin eğitimleri çok iyi. Hocalarımız da çok disiplinli çalışıyorlar. Bu sporda doğadayız, açık alandayız; sporun kendi doğası gereği sosyal mesafe gözetiyoruz. Bu sporu yapmak isteyenler de çekinmeden başlayabilirler" açıklamasında bulundu.

"43 yaşından sonra heves saldım"

43 yaşında bu spora başladığını belirten Özgür Aktaş ise eğitimlerin sürekli olduğu bir spor dalı olduğundan bahsederek, herkese bu sporu tavsiye etti. Aktaş, "43 yaşından sonra bu spora heves saldım. Uzun süredir hayalimdi ama işlerden dolayı fırsat bulamadık. Şimdi hocalarımızın öncülüğünde böyle bir organizasyondan faydalanıp bu spora başladım. Bu spora başlamakla iş bitmiyor çünkü çok riskli bir spor. Sürekli eğitimlerin devam etmesi lazım. Havacılığa meraklı olan herkese bu sporu tavsiye ederim. Sonuçta en ucuz hava aracı yamaç paraşütü" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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