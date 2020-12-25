Son dakika haber | Yalova Valiliğinden aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma açıklaması Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Yalova Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşılanacak gruplara yönelik alınan kararın, toplumun bazı kesimlerinde aşı zorunluluğu olacağı şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği için güncellendiğini bildirdi.

Yalova Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşılanacak gruplara yönelik alınan kararın, toplumun bazı kesimlerinde aşı zorunluluğu olacağı şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği için güncellendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "Kovid-19 Aşılama Risk Grupları" ile ilgili Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 aşılamasında öncelikli olan sektörlerin belirlendiği ifade edildi.

Aşılama planlamasında birinci aşamada tüm sağlık çalışanlarının olacağına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2. ve 3. aşamada aşılanması planlanan meslek grupları belirlenirken de hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler esas alınmıştır. Yine Sağlık Bakanlığımızca belirlenen meslek grupları ile ilgili söz konusu çalışanlar belirlenirken, tereddütte kalınan durumlar olması halinde İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından karar verilmesi uygun görülmüştür. Bu bağlamda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 97 nolu kararında ilimizde Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda gönüllük esasına göre aşılanmaya dahil edilecek meslek grupları kararlaştırılmış ancak alınan kararın toplumun bazı kesimlerinde aşı zorunluluğu olacağı şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği görülmüştür. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde süreci olumsuz etkileyecek herhangi bir bilgi kirliliğine mahal vermemek adına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 97 nolu kararında belirlenen sektörlerde çalışanlara gönüllülük esasına göre talep edildiği takdirde 3. aşamada Kovid-19 aşısı uygulanması kurulumuzca uygun görüldüğüne oybirliğiyle karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız