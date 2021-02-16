Son dakika haber... Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı
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Son dakika haber... Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı

16.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:58
Son dakika haber... Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüpheliden biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 14 Şubat 2021'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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