Son dakika haber... Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüpheliden biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 14 Şubat 2021'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız