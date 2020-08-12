Son dakika haber: Yalova'da taksi durağına giren "davetsiz misafir" şaşırttı Son dakika haberleri: Yalova'daki bir taksi durağına giren iguana itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Yalova'daki bir taksi durağına giren iguana itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir taksi durağında çalışan Suat Üzülmez, durakta iguana olduğunu fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanı yakaladı.

İguana, daha sonra Doğa ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Üzülmez, gazetecilere, durakta su içtiği sırada iguana gördüğünü belirterek "Dışarı çıkıp itfaiyeye haber verdim. Belgesellerden tanıyorduk ama ismini bilmiyorum. İlk gördüğümde çok korktum. Yine de korkum devam ediyor." ifadesini kullandı.

İguananın beslendiği bir adresten kaçtığı ya da sahibi tarafından dışarı bırakıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA