Son dakika haber... Yalova'da kumar oynanan evdeki 9 kişiye para cezası Son dakika gelişmesine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evde kumar oynandığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı için 9 kişiye para cezası verildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evde kumar oynandığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı için 9 kişiye para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Siteler Mahallesi'nde kumar oynandığı bildirilen binaya operasyon düzenledi. Ekipler, O.O, K.B, İ.T, S.K, B.Y, D.K, K.B, E.T. ve H.Y'nin bulunduğu evde salona oyun masası kurularak kumar oynandığını belirledi. Polislerin yaptığı aramalarda 29 oyun kağıdı, 21 deste iskambil kağıdı, 98 poker pulu, skorların yazıldığı adisyon, koçan üzerinde para makbuzu yazan not kağıdı ele geçirildi. Ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 9 kişiye toplam 34 bin 475 lira para cezası kesildi. Kaynak: AA