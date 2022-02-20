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Yalova'da korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da korkutan çatı yangını Yalova'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

YALOVA (İHA) - Yalova'da korkutan çatı yangını

YALOVA - Yalova'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Altınova ilçesi Subaşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürere alevler çatıyı sararken alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangından etkilenen olmazken maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yalova'da korkutan çatı yangını

Yalova'da korkutan çatı yangını

Yalova'da korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - 3. Sayfa

Subaşı, Yangın, Yalova, 3. Sayfa, Haberler

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