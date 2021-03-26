Son dakika haber: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
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Son dakika haber: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Yalova'da sırt çantasında uyuşturucu yakalanan İran uyruklu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

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Yalova'da sırt çantasında uyuşturucu yakalanan İran uyruklu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sivil ekipler ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, istihbarat çalışmaları sonucunda İranlı A.S'yi izlemeye başladı.

Uyuşturucuyu Yalova'da satacağı bilgisi üzerine A.S'yi takibe alan ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu ticari taksiyi Yalova-Bursa kara yolunda durdurdu.

Araçtan indirilen A.S'nin sırt çantasında 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen biri kadın 4 kişinin yakalanması için il merkezindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği Venüs'ün kullanıldığı operasyonda, S.Ş, S.A, S.İ. ve Ç.O. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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