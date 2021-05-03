Son dakika haber! Yalova'da çantasında 760 sentetik hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Yalova'da çantasında 760 sentetik hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Yalova'da çantasında 760 sentetik hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova Otobüs Terminali'nde çantasında 760 sentetik hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Yalova Otobüs Terminali'nde çantasında 760 sentetik hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Y.Ö'yü Yalova Otobüs Terminali'nde yakalayan ekipler, şüphelinin el çantasında arama yaptı.

Aramada çantada 760 sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Y.Ö, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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