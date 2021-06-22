Son dakika haber: Yalova'da bazı bölgeler kentsel dönüşüm alanı ilan edildi
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Son dakika haber: Yalova'da bazı bölgeler kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Son dakika haber: Yalova'da bazı bölgeler kentsel dönüşüm alanı ilan edildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yalova'da bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Kazımiye köyü sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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