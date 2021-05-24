Son dakika haber: YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da Cevdet Aydemir (47), uzun yıllardır yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ADANA'da Cevdet Aydemir (47), uzun yıllardır yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri uzun yıllardır evde yalnız yaşayan Cevdet Aydemir'i göremeyince merak edip evine gitti. Evin penceresinden Aydemir'i yerde hareketsiz yatarken gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucu Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı