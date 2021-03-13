Son dakika haber | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Son dakika haber | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

13.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:23
Son dakika haber | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Faruk Küçükçavuş (70), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Faruk Küçükçavuş (70), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101 numaralı Sokak'taki bir apartmanda, Faruk Küçükçavuş'tan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Faruk Küçükçavuş'u yatağında hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Küçükçavuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Faruk Küçükçavuş'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.


Son dakika haber | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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