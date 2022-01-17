Son dakika haber: YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

ŞANLIURFA'da Mahmut Çetindağ (56), yalnız yaşadığı evinde kablo ile boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar önce eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kabloyla boğularak öldürüldü. Eve gelen yakınları, yerde hareketsiz yatarken buldukları Çetindağ için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde Mahmut Çetindağ'ın boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetindağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise Çetindağ'ın ölümüne neden olan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için soruşturma başlattı.