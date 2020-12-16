Son dakika haber: Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den jandarma personeline başarı belgesi
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Son dakika haber: Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den jandarma personeline başarı belgesi

16.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:40
Son dakika haber: Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den jandarma personeline başarı belgesi

Son dakika gündem haberi... Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev üstlenen jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev üstlenen jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, "İlçemizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu sağlığının sağlanmasında jandarma personellerimiz başarılı çalışmalara imza attılar. Bu süreçte sahada mücadele eden kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Jandarma personelimizi tebrik ediyor, çalışma hayatlarında başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardıdan jandarma personellerine başarı belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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