Son dakika haber... Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşatt
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Son dakika haber... Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşatt

Gelen son dakika haberine göre Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı ANKARA'da, otomobilinin yakıtı bitince yolu kapatan sürücü Enes A., edindiği sahte gazeteci kimliğini göstererek polise zor anlar yaşattı.

Son dakika haber... Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşatt
15.08.2020 02:36 | Son Güncelleme: 15.08.2020 02:40

Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı

ANKARA'da, otomobilinin yakıtı bitince yolu kapatan sürücü Enes A., edindiği sahte gazeteci kimliğini göstererek polise zor anlar yaşattı. Gözaltına alınan Enes A. hakkında yolu kapatmak, polise mukavemet, sahte kimlik göstermek ve maske takmamaktan işlem başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi. Enes A., 34 RL 6754 plakalı otomobilinin yakıtı bitmesi üzerine koyduğu sandalye ile yolu araç geçişine kapattı. Enes A., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine mukavemette bulundu. Yakasında bulunan kimliği gösteren Enes A., gazeteci olduğunu söyleyerek polise direndi.
'BU KİMLİKLE REKLAM YAPABİLİYORUM'
Gösterdiği kimliğin de sahte olduğu anlaşılan Enes A., kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ileri sürerek, Kendimi basın olarak tanıtmıyorum, ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum dedi. Borsacı olduğu öğrenilen Enes A.'nın aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı. Kelepçelenerek gözaltına alınan Enes A.'nın otomobili çekiciyle kaldırılırken, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan hakkında işlem başlatıldı.
Öte yandan, şüphelinin yaklaşık 1 saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağırılmak istenince de olay yerinden kaçtığı belirlendi.

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Kaynak: DHA

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