Son dakika haber... Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü
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Son dakika haber... Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü

04.12.2020 01:52 | Son Güncelleme: 04.12.2020 01:56
Son dakika haber... Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, bir yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi Ergin Ç., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi Ergin Ç., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ergin Ç., Buca ilçesindeki bir yakınının evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ergin Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ergin Ç.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 


Son dakika haber... Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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