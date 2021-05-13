Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
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Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü

Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İSTANBUL'dan Hatay'a yakınının cenazesine giden Umut Ezer'in (28) kullandığı otomobil, Aksaray'da seyir halinde iken motor kısmından alev aldı.

İSTANBUL'dan Hatay'a yakınının cenazesine giden Umut Ezer'in (28) kullandığı otomobil, Aksaray'da seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Ezer, otomobili park edip kurtulurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a yakınının cenazesine giden Umut Ezer yönetimindeki 34 BC 7496 plakalı otomobil, motor kısmından çıkan dumanların ardından alevler içerisinde kaldı. Alevleri fark eden Ezer, aracını yolun sağına park edip, özel eşyalarını alarak otomobilden çıktı. İtfaiyeye haber veren sürücü yangını müdahalede bulundu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.Otomobilinin yanmasını üzüntü içinde izleyen Umut Ezer, "Aracımın motor kısmı seyir halinde iken yandı. İstanbul'dan Hatay'a cenazeye gidiyordum. Eşyaları dışarı çıkardım. Müdahale ettim fakat söndüremedim" dedi.


Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü
Son dakika haber: Yakınının cenaze törenine giderken otomobili alev topuna döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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