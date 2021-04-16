Son dakika haber: YAKALANDI; EVLİ KADINLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
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Son dakika haber: YAKALANDI; EVLİ KADINLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da, tartıştığı Hamit G.?yi (42) tabancayla vurup yaralayan Davut Ö. (37), polis tarafından yakalandı.

ADANA'da, tartıştığı Hamit G.?yi (42) tabancayla vurup yaralayan Davut Ö. (37), polis tarafından yakalandı. Davut Ö. ifadesinde, evli olan Hamit G.?nin, evli bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisini uyarmasına karşın, bu ilişkiye devam edince de vurduğunu öne sürdü.

Olay, 12 Nisan günü merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit G. ile Davut Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Davut Ç., yanındaki tabancayla Hamit G.?ye ateş etti. Hamit G. yere yığılırken, Davut Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hamit G., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KENDİSİNİ UYARMAMA RAĞMEN DEVAM ETTİ'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Davut Ç.?yi aynı mahallede, olaydan kısa süre sonra yakaladı. Emniyete götürülen Davut Ç.?nin, ifadesinde, evli olan Hamit G.?nin yine mahallede evli bir kadınla ilişki yaşadığını, bu nedenle kendisini uyardığını, dinlemeyince de vurduğunu öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Hamit G.?nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haber: YAKALANDI; EVLİ KADINLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Son dakika haber: YAKALANDI; EVLİ KADINLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Son dakika haber: YAKALANDI; EVLİ KADINLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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