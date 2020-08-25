Son dakika haber | Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadı Son dakika haberi... AYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 gün önce polise ateş açarak kaçan Savaş Eroğlu ( 29) ve kardeşi Gökhan Eroğoğlu (26) kiralık otomobille gezerken polisler tarafından durdurulmak istendi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 gün önce polise ateş açarak kaçan Savaş Eroğlu ( 29) ve kardeşi Gökhan Eroğoğlu (26) kiralık otomobille gezerken polisler tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarı üzerine kaçan iki kardeş, yaşanan kovalamacanın ardından dağlık alanda aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Savaş, başına tabancayı dayayıp, polisleri uzaklaştırmak istedi. Görüşmeler sonucu ikna edilen Savaş teslim olurken, kaçan kardeşinin yakalanması için bölgeye jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında hükümlü ve tutuklunun kaçması, küçük baş hayvan hırsızlığı, birden fazla kişi ile silahlı yağma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 6 ay 20 hapis cezası bulunan Savaş Eroğlu'nun Kadiköy Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, polis ekipleri Savaş Eroğlu'nu yakalamak için harekete geçti. Söz konusu mahalleye polis ekiplerinin geldiğini gören Savaş Eroğlu, tabanca ile ateş açarak kayıplara karıştı. 10 günden beri kentin her yerinde aranan şüphelinin bugün 48 V 59 12 plakalı otomobil kiraladığı ve kardeşi Gökhan Eroğlu ile birlikte olduğu bilgisine ulaşıldı.

SİLAHI BAŞINA DAYAYIP POLİSTEN KURTULMAK İSTEDİKiralık aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, otomobili durdurmak istedi. Fakat polisin 'dur' ihtarına uymayan Savaş Eroğlu, otomobille birlikte kaçmaya başladı. Efeler ilçesinde başlayan kovalamaca, İncirliova ilçesinin kırsal mahallerinin ardından Germencik ilçesinin kırsal Alangüllü Mahallesi'ne kadar devam etti. Dağlık alana gelince otomobille kaçamayacağını anlayan şüpheliler, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Etrafının sarıldığını gören Savaş Eroğlu, belindeki tabancayı kafasına dayayarak kendini öldürmekle tehdit etti. Polisler uzun süre görüştükleri şüpheliyi ikna ederek yakaladı.ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİSavaş Eroğlu'nun yakalanmasının ardından kaçan kardeşi Gökhan Eroğlu'nun peşine düşen polis ekiplerine takviye olarak jandarma özel hareket ekibi bölgeye sevk edildi. Drone ile dağlık alanda arama çalışmaları devam ederken, yakalanan Savaş Eroğlu Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçan Gökhan Eroğlu'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA