Son dakika haber | Yahyalıspor'da yeni dönem Bir son dakika haberine göre Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor'da yeni sezon öncesi Teknik Direktör değişikliği yaşandı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor'da yeni sezon öncesi Teknik Direktör değişikliği yaşandı.

2020-2021 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor'da yeni Teknik Direktör Yücel Sarıgül oldu.

Son 2 sezondur Yahyalıspor'da görev yapan Teknik Direktör Erkan Demirel'in görevden ayrılması sonrasında Demirel'in yardımcılığını yapan Yücel Sarıgül takımın başına getirildi.

Sarıgül'ün yardımcılığını ise Yusuf Yanar yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA