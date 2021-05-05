Son dakika haber | Yahşihanlı çocuklar atık malzemelerden yapılan "tırtıl tren" ile eğlenecek
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Son dakika haber | Yahşihanlı çocuklar atık malzemelerden yapılan "tırtıl tren" ile eğlenecek

Son dakika haber | Yahşihanlı çocuklar atık malzemelerden yapılan 'tırtıl tren' ile eğlenecek
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından atık varil ve tahtalardan yapılan "tırtıl tren", evlerinde sıkılan çocukları eğlendirecek.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından atık varil ve tahtalardan yapılan "tırtıl tren", evlerinde sıkılan çocukları eğlendirecek.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evlerinde sıkılan çocukların bir nebze olsun mutlu edilebilmesi ve çocuklara güzel bir anı bırakmak amacıyla belediye garajında atıl durumdaki malzemeler kullanılarak tırtıl tren yapıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ardından, ATV'nin arkasına takılan tırtıl trenle her ay bir mahallede çocuklar evlerinden alınarak parkta etkinlik düzenlenecek.

Türkyılmaz, AA muhabirine, çocukları eğlendirmek için atıl malzemeleri kullanarak tırtıl tren yaptıklarını söyledi.

Türkyılmaz, "Varil ve tahtalardan tırtıl misali vagonlar yapıp ATV ile çocukları eğlendirelim dedik. Bu çalışma bayram sonu da olabilir, her ay bir mahalledeki parkta çocuklarımızı eğlendireceğiz. Eğlencemiz içerisinde tırtıl trenle ATV turu, pamuk şekeri, balonlar ve palyaçolar var." diye konuştu.

Çocukların salgın dolayısıyla evlerinde çok sıkıldıklarını, ayrıca belediye olarak alt yapı çalışmaları kapsamında ilçenin altını üstüne getirdiklerini, bundan dolayı da çocukların iyice sıkıldığını anlatan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Tam kapanmanın ardından onların sıkıntılarını gidermek için her ay düzenli olarak bir mahallemizde çocuklarımızı eğlendireceğiz. İnşallah o sırada salgın da azalır ama biz yine kurallara uyarak çocukları eğlendireceğiz. Tespit ettiğimiz çocukları evlerinden alıp, eğlendirip tekrar evlerine bırakacağız. Çocuklar evde sıkıldıklarından nefes almaları için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bir de evde hep tablet ve bilgisayar üzerinden uzaktan eğitim görüyorlar. Biraz hava aldıralım diye düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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