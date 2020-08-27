Son dakika haber | Yağmurda kontrolden çıkan arazöz devrildi Son dakika haberi... Denizli'nin Tavas ilçesinde, sağanak yağışının ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir orman arazözünün devrildiği kaza ucuz atlatıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, sağanak yağışının ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir orman arazözünün devrildiği kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tavas Orman İşletme Şefliği'ne ait 20 K 6337 plakalı BMC marka kamyonet arazöz yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması neticesinde Tavas kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişinin devrilen arazöz içerisinden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve orman görevlileri arazöz aracının kaldırılması için yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri orman görevlilerini ayakta tedavi ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, ölen yada yaralanın olmadığı kazada, arazöz aracının kaldırılması ile yol tekrar normal trafik akışına döndüğü belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA