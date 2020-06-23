Son dakika haber: Yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde yağmur başladı.
23.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde yağmur başladı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı. Yapılan uyarıların ardından öğle saatlerinde kent genelini kara bulutlar kapladı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA