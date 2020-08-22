Son dakika haber: YAĞLIDERE, BULANCAK'TA SEL VE HEYELAN
Son dakika haberlerine göre Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu.
22.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:21
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar, göle dönerken araçlar güçlükle ilerledi.
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Kaynak: DHA