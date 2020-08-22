Son dakika haber: YAĞLIDERE, BULANCAK'TA SEL VE HEYELAN Son dakika haberlerine göre Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar, göle dönerken araçlar güçlükle ilerledi. Kaynak: DHA