Son dakika haber... Yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksama
Gelen son dakika haberine göre Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Fındıklı-Bağcılar arasında yapılıyor.
23.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:55
Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Fındıklı-Bağcılar arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle seferlerimiz Fındıklı-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA