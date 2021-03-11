Son dakika haber! Yağış kaza getirdi, takla atan otomobilden sağ kurtuldu
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Son dakika haber! Yağış kaza getirdi, takla atan otomobilden sağ kurtuldu

11.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:28
Son dakika haber! Yağış kaza getirdi, takla atan otomobilden sağ kurtuldu

Son dakika haberi: Denizli'de etkili olan sağanak yağışın ardından otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ters dönen otomobilden sağ kurtarıldı.

Denizli'de etkili olan sağanak yağışın ardından otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ters dönen otomobilden sağ kurtarıldı.

Kaza, Bekilli ilçesi Bükrüce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentte etkili olan sağanak yağışın ardından trafik kazası meydana geldi. Çal istikametine 20 ADU 327 plakalı otomobille seyir halinde olan Şafak G., yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobille yol kenarına savrulan sürücünün yardımına çevredeki diğer sürücüler yetişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, yara almadan sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayakta tedavi edilen sürücü tedbir amaçlı Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haber! Yağış kaza getirdi, takla atan otomobilden sağ kurtuldu
Son dakika haber! Yağış kaza getirdi, takla atan otomobilden sağ kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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