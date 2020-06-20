Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırmışlar
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Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırmışlar

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirtip, fuhuşa zorladıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırmışlar
20.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:09

Mersin'de yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirtip, fuhuşa zorladıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, Mersin merkez ve ilçelerinde bazı şüphelilerin yurt dışından çeşitli vaatlerle, hile ve aldatma yaparak Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayıp, fuhuş için yer ve imkan sağladıklarını tespit etti. Değişik tarihlerde yapılan üç operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın, kadınlarla fuhuş yapan 3 kişi ile fuhşa yer temin eden 2 kişi yakalandı.

Operasyonların devamında yeni isimler ve yerler belirleyen ekipler, Erdemli'de 5, Silifke'de 1 adres olmak üzere 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 tabanca mermisi, 9 cep telefonu, 2 pos cihazı, 2 pasaport, 1 ikamet tezkeresi, 5 adet fuhuş yapanların isimlerinin ve cep telefonu numaralarının yazıldığı çetere, 10 adet kredi kartı ve banka kartı, değişik cins ve miktarda cinsel gücü artırıcı hap, fuhuştan elde edilen 3 bin 470 lira para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zorla fuhşa zorlanan 3 yabancı uyruklu kadın da adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Başkanlığına teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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