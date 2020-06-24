Son dakika haber | Yabancı öğrencilerden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü
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Son dakika haber | Yabancı öğrencilerden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü

Gelen son dakika haberine göre Çorum'daki Hitit Üniversitesinde (HİTÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ülkelerine dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti.

Son dakika haber | Yabancı öğrencilerden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü
24.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:36

Çorum'daki Hitit Üniversitesinde (HİTÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ülkelerine dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden üniversite eğitimi almak üzere Çorum'a gelen uluslararası öğrencilerin bir kısmı yurtlarda, bir kısmı da kiraladıkları evlerde, Kovid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitimlerine devam ediyor.

Evlerine dönmeyen öğrencilerin ihtiyaçlarıyla üniversite yönetimi yakından ilgileniyor.

"Türkiye'de hastaneler ve doktorlar çok güven veriyor"

HİTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Irak uyruklu Saba Alsammarrie, AA muhabirine, yüz yüze eğitime ara verilmesine rağmen ülkesine dönmeyip Çorum'da kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Salgın sürecinde Türkiye'de daha güvende olacağını düşündüğünü dile getiren Alsammarrie, "Maalesef ülkemde, salgın nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tanıdıklardan biliyorum, sağlık hizmetleri yeterince verilmiyor ve tespit edilen vakalar açıklanmıyor. Türkiye'de hastaneler ve doktorlar çok güven veriyor." dedi.

Hitit Üniversitesi öğrencisi olup Erasmus Programı kapsamında eğitim görmek üzere Avrupa ülkelerine giden arkadaşlarının da Türkiye'ye dönmek istediğini anlatan Alsammara, "Avrupa'ya giden arkadaşlarımız da çok pişman. 'Keşke Türkiye'de kalsaydık' diyorlar. Çünkü oralarda hastanelere gitmeye bile cesaret edemiyorlar." diye konuştu.

"İyi ki Türkiye'deyiz"

Afganistan uyruklu Bismillah Azimi de üç yıldır Türkiye'de yaşadığını ve HİTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim gördüğünü belirtti.

Salgın sürecinde ilk başta ülkesine gitmek istediğini ancak gidemediğini söyleyen Azimi, şöyle devam etti:

"Fakat üniversitemiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Şimdi Afganistan'a gidebilirdim, sınırlar da açıldı ama burada kalırsam güvende kalacağımı bildiğim için Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Çünkü her gün bizimle ilgileniyorlar, kaldığımız yerlerde sağlığımızdan yiyeceğimize kadar her şeye çok dikkat ettiler. Biz gayet memnunuz, iyi ki Türkiye'deyiz."

"Ülkemde gerekli tedavi hizmeti verilmiyor"

HİTÜ İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Mamat İsa da üniversite eğitimi için Kamerun'dan Çorum'a geldiğini anlatarak, "Biz yabancı öğrenciler olarak burada kalmak istiyoruz. Çünkü her zaman kontrol altındayız. Eğer problem çıkarsa ilgileniyorlar. Burası benim için çok daha güvenli bir yer. Ülkemde salgın var, gerekli tedavi hizmeti de verilmiyor." ifadesinde bulundu.

Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Suriyeli Hasan Elşavamra Türkiye'de bulunduğu için şanslı olduğunu aktararak, "Türkiye'de salgın nedeniyle çok gelişmiş önlemler alındı. Bu yüzden Türkiye'de kalmak benim için çok daha mantıklıydı. İyi ki Türkiye'deyim diye düşünüyorum." dedi.

Avrupa'ya giden uluslararası öğrenciler de Türkiye'ye dönüyor

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitelerinin 33 farklı ülkeden 257 kayıtlı uluslararası öğrencisi bulunduğuna işaret etti.

Salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uluslararası öğrencilerin bir kısmının ülkelerine dönerken bir kısmının da Çorum'da kalmayı tercih ettiğini belirten Öztürk, bu dönemde Erasmus kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giden öğrencilerin de bulundukları şehirlerdeki sağlık sisteminin yetersiz olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye dönüş talebinde bulunduklarını, halen Türkiye'ye dönemeyen öğrencilerin dönüş işlemlerinin devam ettiğini anlattı.

Koronavirüs salgını sürecinin tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da başarıyla yönetildiğini, bu durumun uluslararası öğrencilere de güven verdiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde devletimize, bize güvenerek Çorum'da kalmayı tercih eden uluslararası öğrencilerimizin evlerini düzenli olarak takip edip, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Üniversite olarak uluslararası öğrencilerimizi salgın döneminde yalnız bırakmadık, gerek üniversite yönetimi gerekse üniversite personeli sürekli takip ederek onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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