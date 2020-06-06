Son dakika haber | Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor
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Son dakika haber | Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor

Son dakika haberine göre Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi eğitim ve öğretim gören yabancı öğrencilere yönelik üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ses yarışması ilgi gördü.

06.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:34

Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi eğitim ve öğretim gören yabancı öğrencilere yönelik üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ses yarışması ilgi gördü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden ses yarışması düzenlendi Yarışmaya Türkçe kurslarında A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinde öğrenim gören 6 ülkeden 16 öğrenci katıldı. Türkçe parçalara kendi yorumlarını uyarlayarak seslendiren öğrenciler cep telefonları ile çektikleri görüntülerle yarışmaya katıldı. Birbirinden renkli parçaları okuyan öğrencilerin performansları sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 7 Haziran gecesine kadar oylanabilecek olan yarışmada dereceye girenler, TOGÜ TÖMER'in resmi sosyal medya hesaplarındaki beğeni sayıları ve 18 kişilik seçici kurulun oylamasıyla belirlenecek.

Son dakika haber | Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor

Kaynak: İHA

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