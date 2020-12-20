Son dakika haber... Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Son dakika haber... Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

20.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:14
Son dakika haber... Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Son dakika habere göre Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonaya, 10 ilden 160 sporcu katıldı.

Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakaların ardından finale kalan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Açıklamada ayrıca şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, salona maskesiz girilmediği ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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