Son dakika haber... Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonaya, 10 ilden 160 sporcu katıldı.

Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakaların ardından finale kalan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Açıklamada ayrıca şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, salona maskesiz girilmediği ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu