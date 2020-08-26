Son dakika haber! Wisconsin'deki gösteriler sırasında 2 kişi vurularak öldü
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Son dakika haber! Wisconsin'deki gösteriler sırasında 2 kişi vurularak öldü

Son dakika haberleri... ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda açılan ateşte iki kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Wisconsin'deki gösteriler sırasında 2 kişi vurularak öldü
26.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:06

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda açılan ateşte iki kişi hayatını kaybetti.

Kenosha polisinden Teğmen Joseph Nosalik, gece düzenlenen protestolar sırasında ateş açıldığını, olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korumuştu.

Vali Tony Evers'in protestoların eyalet geneline yayılması üzerine acil durum ilan etmesi ve sokağa çıkma yasağının uzatılması "Jacob Blake için adalet" çağrısında bulunan protestocuları durduramamıştı.

Kenosha mahkeme binası önünde tekrar toplanan protestocuları dağıtmak isteyen polis, plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullanmış, kalabalığın dağılmaması üzerine polisin silahlı araçları göstericilerin üzerine sürdüğü görülmüştü.

Polisin müdahalesine, "Siyahilerin hayatı önemlidir" sloganları ile karşılık veren kalabalık protestocu grup geri çekilirken, atılan gaz bombasından etkilenen bazı protestocular, gönüllü sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti.

Kenosha sokaklarında silahlı bazı sivillerin ise benzin istasyonu ve benzeri yerlerde yağma ve kundaklamaya karşı çevreyi koruması AA kamerasına yansımıştı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.

ABD, mayıs ayında da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneli 1 aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.

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Kaynak: AA

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