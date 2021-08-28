Son dakika haber... West Ham United, Kurt Zouma'yı transfer etti
Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma'yı renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma'yı renklerine bağladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fransız oyuncu, Chelsea kariyerinde tüm kulvarlarda 151 maça çıktı ve 10 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz