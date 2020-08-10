Son dakika haber... Washington D.C.'de sokak partisine silahlı saldırı
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Son dakika haber... Washington D.C.'de sokak partisine silahlı saldırı

Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington DC'de izinsiz sokak gösterisine yapılan silahlı saldırı sonucu 1kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Son dakika haber... Washington D.C.'de sokak partisine silahlı saldırı
10.08.2020 08:54 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:30

ABD'nin başkenti Washington DC'de izinsiz sokak gösterisine yapılan silahlı saldırı sonucu 1kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Washington D.C. de Pazar günü sabahın erken saatlerinde izinsiz gerçekleştirilen sokak partisine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi de hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Metropolitan Polis Şefi Peter Newsham, 17 yaşındaki Cristopher Brown'ın aldığı yaralar nedeni ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Newsham, olay sırasında görevde bulunmayan 22 yaşındaki kadın polis memurunun da boynundan aldığı yaralar nedeni ile hastanede yaşam savaşı verdiğini dile getirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını bildiren Nesham, saldırının üç veya daha fazla kişi tarafından gerçekleştiğini aktardı.

Saldırıyı "Çok güvenli bir bölgede özel bir olay" olarak nitelendiren Newsham, saldırının gerçekleştiği organizasyonun izinsiz yapılan bir sokak partisi olduğunu ve bölgede polis sayısın yetersiz olması nedeni ile partinin daha evvel dağıtılmadığını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Brown'ın annesi Artecka Brown ise oğlu ile en son iki gün önce konuştuğunu ve üzüntüsünü dile getirdi.

D.C. Belediye başkanı Muriel Bowser ise yaptığı açıklamada saldırının üzücü olduğunu ve "parti ile korona virüs kurallarınının ihlal edildiğini" sözlerine ekledi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, saldırıdan önce saldırganlar ile partide bulunan bazı kişiler arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Polis saldırı bölgesinden toplanan 170'den fazla delilin incelendiğini açıkladı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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