Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi
Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatta, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan Cbs televizyon kanalına verdiği mülakatta, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Face the Nation" programı sunucusu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.