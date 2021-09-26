Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi - Haberler
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Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatta, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan Cbs televizyon kanalına verdiği mülakatta, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Face the Nation" programı sunucusu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.

Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi

Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi

Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi

Son dakika haber! WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi (2) Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi (2) Açıklaması

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)
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