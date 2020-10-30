Son dakika haber... Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı mağazalarındaki silahları toplattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı mağazalarındaki silahları toplattı

30.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:23
Son dakika haber... Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı mağazalarındaki silahları toplattı

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'de dev market zinciri Wallmart, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala Philadelphia'da bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve yağma eylemleri üzerine tüm mağazalarındaki silah ve mühimmat reyonlarını boşalttı.

NEW ABD'de dev market zinciri Wallmart, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala Philadelphia'da bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve yağma eylemleri üzerine tüm mağazalarındaki silah ve mühimmat reyonlarını boşalttı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, mağazalarının çoğunda silah satan Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı birtakım önlemler aldı.

Yağmalama ve hırsızlık ihtimaline karşı tüm mağazalarındaki silah ve mühimmatları reyonlardan kaldıran Wallmart, bu uygulamanın geçen birkaç yılda da yapıldığını, kararın çalışanlar ve müşterilerin güvenliği için alındığını bildirdi.

Wallmart, müşterilerinin talep etmeleri durumunda silah satın alabileceklerini belirtti.

Market zinciri, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından da benzer bir karar alarak mağazalarındaki silahları toplatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Seda Sayan Çağla Şıkel Aleyna Tilki
Spor Babel Falcao Eddie Newton Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Erkek Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı mağazalarındaki silahları toplattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 01:12:18. #1.15#
title