'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor
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'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor

02.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:12
'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor

MANİSA Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü bünyesindeki 'Volta' ve 'Arya' isimli narkotik arama köpekleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

MANİSA Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü bünyesindeki 'Volta' ve 'Arya' isimli narkotik arama köpekleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uyuşturucu madde arama köpekleri, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadelede jandarma ekiplerine büyük katkı sunuyor. İl Jandarma bünyesinde görev alan köpeklerden 'pointer' cinsi 'Volta' ve 'labrador' cinsi 'Arya', aldıkları özel eğitim ve doğuştan var olan keskin koku alma yetenekleri sayesinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. 'Volta' ve 'Arya' sadece 2020 yılında toplam 74 bin kök hint keneviri bitkisi ve 270 kilogram esrar ele geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Kılıçkap, "KOM Şube Müdürlüğümüz bünyesinde iki uyuşturucu madde arama köpeğimiz mevcuttur. Volta ve Arya isimli köpeklerimiz, özel eğitim ve doğuştan var olan keskin koku alma yetenekleri sayesinde uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadelede, ekiplerimize büyük katkı sunuyor. Volta ve Arya, sadece geçen yıl 74 bin kök kenevir bitkisi ve 270 kilogram esrarın ele geçirilmesinde önemli rol aldı. Köpeklerimizin eğitimleri uzman eğiticileri tarafından kesintisiz sürmekte ve köpeklerimiz uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılık ile mücadelede Türk Milleti'nin emri ve hizmetindedir" diye konuştu.

'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor
'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor
'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor
'Volta' ve 'Arya' zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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