Son dakika haber | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı
Son dakika haberleri: Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilSpor Toto: Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Kadir Cin, İbrahim Emet (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Ferreira, Ali Deniz Yılmaz, Rıfat Kantarcıoğlu, Kemal Kayhan)Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Hernandez, Efe...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Spor Toto: Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Kadir Cin, İbrahim Emet (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Ferreira, Ali Deniz Yılmaz, Rıfat Kantarcıoğlu, Kemal Kayhan)
Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Hernandez, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu, Berger)
Setler: 24-26, 28-26, 29-27, 23-25, 13-15
Süre: 147 dakika (29, 32, 36, 30, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1 eşitliğe getirdi.
Spor Toto, etabın ilk maçında Halkbank'ı 3-2 mağlup etmişti.
Sezonu 5. sırada tamamlayan takımı belirleyecek serinin 3. maçı, 6 Nisan Salı günü TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur