Son dakika haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Son dakika haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:43
Son dakika haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Edinilen son dakika haberine göre Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaAfyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Emre Berat Fırat, Rifat Erden Çevikel)

Setler: 25-22, 25-20, 19-25, 27-25

Süre: 126 dakika (30, 32, 29, 35)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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