Son dakika haber... Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi
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Son dakika haber... Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi Durumu fark eden sürücüler otomobillerini kenara çekip çocuğu kurtardıSAMSUN – Samsun'da karayolunda viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi.

Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi

Durumu fark eden sürücüler otomobillerini kenara çekip çocuğu kurtardı

SAMSUN – Samsun'da karayolunda viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi.

Olay, Canik ilçesinde belediye binasının karşısındaki viyadükte meydana geldi. 11 yaşındaki down sendromlu bir çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple viyadüğün yanındaki bariyerlerin arasına girdi. Sürücüler, kornaya basarak çocuğun yola çıkmasını önlemeye çalıştı.

Yoldan geçerken durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü çalışanı Olcay Karataş ve yoldan geçen bir sürücü down sendromlu çocuğu sırtlarına alarak ana yolun güvenli bölümüne taşıdı.

Özel çocuğu yüksek yol kenarından alıp, yolun güvenli tarafına taşıyan sürücüler daha sonra polisi bekledi. Özel çocuk, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, çocuğun kurtarılması ve polise teslim edilme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haber... Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi
Son dakika haber... Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi
Son dakika haber... Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi
Son dakika haber... Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
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