Son dakika haber! Viscoran İlaç, "Sputnik Light" için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek
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Son dakika haber! Viscoran İlaç, "Sputnik Light" için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek

Son dakika haber! Viscoran İlaç, 'Sputnik Light' için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ? Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Sputnik V için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma...

? Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Sputnik V için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir." ifadelerini kullandı.

Öztürk Oran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ilk defa Rusya'da ruhsat alan Sputnik V aşısının ardından Rusya'nın bir yeniliğe daha öncü olduğunu belirtti.

Gamaleya Araştırma Enstitüsünde geliştirilen ve Sputnik V'nin ilk dozu olan rAd26'nın tek başına dahi yüzde 79,4 etkinlikte olduğunu ifade eden Oran, şunları kaydetti:

"Sputnik Light' adıyla geliştirilen bu yeni ürün Sputnik V'nin ilk bileşeni olup tek dozdur ve geçen cuma günü Rusya'da ruhsatlandırılmıştır. Sputnik V için Sağlık Bakanlığı TİTCK'dan acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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