Son dakika haber: Virüsü yenen gurbetçiden videolu maskesiz dışarı çıkmayın uyarısı
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Son dakika haber: Virüsü yenen gurbetçiden videolu maskesiz dışarı çıkmayın uyarısı

Son dakika haberleri: AYDINLI savaş muhabiri Hüseyin Orman (56) Bosna Hersek'te yakalandığı koronavirüsü hastanedeki tedavi sonrasında 17 günde yendi.

Son dakika haber: Virüsü yenen gurbetçiden videolu maskesiz dışarı çıkmayın uyarısı
16.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:48

AYDINLI savaş muhabiri Hüseyin Orman (56) Bosna Hersek'te yakalandığı koronavirüsü hastanedeki tedavi sonrasında 17 günde yendi. Orman paylaştığı videoda, ""Kalabalık yerlere gitmeyin hatta maskesiz asla ve asla dışarıya çıkmayın. Çünkü bu hastalığın şu anda bir ilacı yok" dedi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden olan ve 1994 yılında savaş muhabiri olarak Bosna Hersek'e giden Hüseyin Orman, savaş sonrasında yaşadığı psikolojik sorunları nedeniyle mesleği olan gazeteciliği bırakıp, dönercilik yapmaya başladı. Bir süre de döner satışı yapan dükkan işlettikten sonra emekli olan evli, 3 çocuk babası Hüseyin Orman'a, geçen 26 Temmuz'da yüksek ateş, halsizlik, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu.17 gün hastanede tedavi gören Orman, bugün hastalığı yendiğini öğrendi.  Taburcu olacağını duyunca büyük sevinç yaşayan Orman, bir video çekip, Facebook sayfasından yayınlayarak, özellikle kronik hastalığı olan kişileri koronavirüse karşı uyarıp, kesinlikle maskesiz çıkılmaması ve kalabalık yerlerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.'BENDEN SİZE DOST TAVSİYESİ'Orman, paylaştığı videosunda, "Bugün adeta yeniden doğmuş gibiyim. Sabah hemşireledr, 'Taburcu olacaksın' dediğinde dünyalar benim oldu. İnşallah bu hastalığı yenmişimdir. Yaşadığım bu acıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hastalığı nereden, nasıl kaptığımı bilmiyorum. İlk önce yorgunluk belirtileri, grip ve öksürük belirtileri başladı. Şüphelenip, doktora gittim. Doktorlar, 'Aspirin iç, dinlen geçer' dediler. Ben de günde 3 defa Aspirin içmeye başladım. Bunun yanında enerji içecekleri içtim. Ancak çok güç kaybetmeye başladım. İkinci günden sonra hiçbir şey yiyemez oldum. Hiçbir şeyden tat almamaya başladım. Oturmakta bile yorulur duruma geldim. Bir hafta sonra tekrar doktora gittim. Yapılan muayene sonrasında doktor koronavirüs merkezini aradı. Oraya gittiğimde sandalyeye bile oturamıyordum. Hastaneye yatırmak istediler. kabul etmedim. Test yaptılar ve bir gün sonra testimin pozitif çıktığı haberi geldi. Bir saat içinde ambulans eve geldi. Beni hastaneye götürüp, yatırdılar. 17 gündür hastanedeyim" dedi.Çok kötü bir dönem geçirdiğini vurgulayan Oman şöyle devam etti:

"Hastanede hemen benim yan tarafımda yatan bir hasta vefat etti. Benden size dost tavsiyesi çok dikkat edin ve kronik hastası olanlar ise yüz defa daha fazla dikkat etsin. Normal insanlar taşıyıcı olabiliyor. Kalabalık yerlere gitmeyin, maskesiz asla ve asla dışarıya çıkmayın. Çünkü bu hastalığın şu anda bir ilacı yok. Grip ilaçlarıyla tedavi ediliyor. Belirli bir yaştan sonra her gün mutlaka C vitamini takviyesi alın. Kendinizi koruyun bu hastalığın ne olduğu belli değil. Böyle bir hastalık daha önce hiç görmedim. Buraya geldiğimde ilk 10 gün sürekli oksijen takıldı. Burada çalışanlarda sürekli hastaların moralini yüksek tutuyorlar. Benim başıma geldi sizin başınıza gelmesin. Böyle bir şey yoktur, olmaz ya falan gibi umursamazlık yapmayın. İlk gün gelip, bu testi yaptırsaydım bu hastalığı daha hafif atlatacaktım. Çok şükür şu an yaşıyorum. Benim başıma geldi, inşallah hiçbir şekilde sizin başınıza gelmesin" dedi.


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Kaynak: DHA

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