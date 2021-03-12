Son dakika haber: Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler
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Son dakika haber: Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler

12.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:13

Son dakika genel haberine göre Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler -Yeni açılan işletmenin önünde bekleyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı Kırşehir'de, faaliyetlerine bugün başlayan işletmede fiyatlar uygun olunca alışveriş için uzun kuyruk oluştu.

Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler

-Yeni açılan işletmenin önünde bekleyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, faaliyetlerine bugün başlayan işletmede fiyatlar uygun olunca alışveriş için uzun kuyruk oluştu.

İşletme sahipleri, açılan iş yerinde mesafe ve kişi sayısı kuralını uygularken açılışın tanıtımını yapan görevli kuyrukta bekleyen vatandaşları yaptığı anonslarla sürekli uyardı.

Kırşehir'de Terme Caddesi üzerinde açılan ev eşyası ürünlerinin satıldığı alış veriş alanında beklenenin üzerinde katılım olunca iş yeri işletmecileri vatandaşları cadde üzerinde beklemeye aldı. Oluşan uzun kuyruğun önüne geçemeyen işletmeciler, içeride bulunma süresi ve kişi sayısına da kısıtlama getirdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü görevlileri ise görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşlara da sürekli mesafe uyarında bulunarak kendilerini ve başkalarını tehlikeye atmamaları noktasında uyarılarda bulundu.

Son dakika haber: Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler
Son dakika haber: Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler
Son dakika haber: Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler
Son dakika haber: Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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