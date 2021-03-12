Son dakika haber: Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler

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Son dakika genel haberine göre Virüse aldırmadılar kuyruğa girdiler -Yeni açılan işletmenin önünde bekleyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı Kırşehir'de, faaliyetlerine bugün başlayan işletmede fiyatlar uygun olunca alışveriş için uzun kuyruk oluştu.