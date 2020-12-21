Son dakika haber! Virüs mutasyonuyla petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü

Gelen son dakika haberine göre Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının etkisiyle, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü.