Son dakika haber! Virüs mutasyonuyla petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü
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Son dakika haber! Virüs mutasyonuyla petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü

21.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:33
Son dakika haber! Virüs mutasyonuyla petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü

Gelen son dakika haberine göre Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının etkisiyle, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü.

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının etkisiyle, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü.

Virüs mutasyonunun açıklanmasıyla 25'ten çok ülke Birleşik Krallık'tan uçuşları yasaklarken, yakın zamanda bu ülkeden gelen yolculara yeni testler uyguluyor ve karantina altında tutuyor.

Gelişmelerle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.40 düşüşle 49.53 ile yeniden 50 doların altına gerilerken, aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.44 düşüşle 46.58 dolara indi.

Avrupa'ının büyük petrol şirketlerinin yer aldığı enerji endeksi de yeni yasakların petrol talebini azaltacağı endişesiyle yüzde 4.0'e yakın gerildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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