Son dakika haber! Viranşehir'de tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'Tefecilik, tehdit, intihara azmettirme' suçlarını içeren soruşturma kapsamında ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve tapu kağıdı ele geçirildi. Şahıslar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı