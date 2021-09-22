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Son dakika haber! VİRANŞEHİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 210 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 210 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal mahalledeki bir evde tarihi eser bulunduğu belirleyen ekipler, adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 210 gümüş sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri Müze Müdürlüğüne teslim eden ekipler, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haber! VİRANŞEHİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Son dakika haber! VİRANŞEHİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Son dakika haber! VİRANŞEHİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Son dakika haber! VİRANŞEHİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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